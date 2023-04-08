قديروف: الهجوم المضاد لأوكرانيا "أمر جيد"

اعتبر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم السبت، أن الهجوم المضاد الذي تحضر له القوات الأوكرانية ضد نظيرتها الروسية "أمر جيد".

وتساءل في منشور على قناته في التليغرام عن "كثرة المناقشات الفارغة حول موضوع الهجوم المضاد للتشكيلات النازية في أوكرانيا.. لا أفهم لماذا الجميع مستاؤون؟".

وقال الزعيم الشيشاني الذي تخوض قواته معارك في أوكرانيا: "شخصيا، أنا أؤيد الهجوم المضاد إذا فعلوا ذلك". وأضاف: "من أجل هجوم مضاد ناجح، يحتاجون إلى موارد كبيرة، وخسارة المهاجمين أمر لا مفر منه، وفي نفس الوقت دفاعاتنا محصنة، تكتيكات القتال مصقولة، وتقنيات العدو ومناوراته يمكن التنبؤ بها، سيسمح الموقع الدفاعي لقواتنا باستخدام موارد أقل".

وأشار إلى أن الهجوم المضاد من قبل من أسماهم "عبدة الشيطان الأوكرانيين ومرتزقة الناتو سيكون في مصلحتنا من جميع النواحي" عبر الحصول على "عينات من التكنولوجيا الأجنبية، وحشود السجناء، الذين، كما هو الحال دائمًا، يتحولون إلى طهاة عسكريين أو كهربائيين".

وقال قديروف: "إذا أراد الناتو والنازيون الأوكرانيون شن هجوم مضاد في أي اتجاه، فإني أحثهم على إحضار المزيد من الأسلحة الجديدة ليحصل مقاتلونا عليها بعد الاستيلاء عليها".