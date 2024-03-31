واشنطن بوست: نصف كبار موظفي الكونغرس قد يستقيلون

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن نصف كبار الموظفين في الكونغرس "سئموا" وبدأوا يشعرون بالقلق بفعل تراجع أداء المشرعين إلى درجة أنهم قد يستقيلون.

وبحسب تحقيق مستقل أجرته مؤسسة إدارة الكونغرس، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تحسين أداء المشرعين ومشاركة الناخبين، يعتقد واحد فقط من كل خمسة من كبار المساعدين في "الكابيتول هيل" أن الكونغرس "يعمل كما ينبغي له أن يعمل كهيئة تشريعية ديمقراطية"

وتعتقد نفس النسبة تقريبًا أن الكونغرس "منتدى فعال للمناقشة" حول القضايا الرئيسية، كما نقلت الصحيفة.

قلق من أداء المشرعين

ويشعر مساعدو "الكابيتول هيل" بالقلق من أن المشرعين قد زادوا من خطابهم المنمق إلى حد يجعل من الصعب القيام بعملهم.

وأشار التقرير إلى أن الجمود الذي شهده الكونغرس الـ 118، حيث يسيطر الجمهوريون في مجلس النواب ويدير الديمقراطيون مجلس الشيوخ، كان واضحًا للغاية، وهو في طريقه إلى تسجيل أرقام قياسية حديثة لنقص الإنتاجية.

لكن المشاعر العميقة التي يعبر عنها كبار الموظفين بشأن مكان عملهم تتجاوز أنواع القوانين التي يتم إقرارها أو رفضها، إلى شيء أكثر إثارة للقلق.

وتوضح الصحيفة أنّ "غضبهم الجماعي يتجه أيضاً نحو النواب وأعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم، الذين كثفوا من خطاباتهم المنمقة إلى الحد الذي يجعل من الصعب على المساعدين تأمين النوايا الحسنة اللازمة للقيام بعملهم بفعالية" وفق قولها.