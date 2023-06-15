من نيكاراغوا.. رئيسي يجدد التنديد بالقوى "الإمبريالية"

جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التنديد بالقوى "الإمبريالية"، خلال زيارة إلى نيكاراغوا، ضمن جولة على "بلدان صديقة" في أمريكا اللاتينية، استهلّها في فنزويلا ويختتمها في كوبا.

وقال رئيسي إنّ "شعبي إيران ونيكاراغوا يتشاركان تاريخاً نضالياً ومقاومة وثورات ونضالاً ضدّ عدوّ مشترك"، منددا بالولايات المتحدة و"قوى إمبريالية" أخرى حمّلها مسؤولية زعزعة حكومات مستقلة بمحاولات انقلابية وعقوبات اقتصادية.

ووصل رئيسي الثلاثاء إلى نيكاراغوا لإجراء مباحثات مع نظيره دانيال أورتيغا حول اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياسة.

وفي اليوم الأخير من زيارته قال رئيسي أمام النواب النيكاراغويين وفق الترجمة الرسمية "نحن مستعدّون لنتشارك قدراتنا وخبراتنا مع نيكاراغوا، البلد الشقيق والصديق".

وكان رئيسي بدأ جولته بزيارة فنزويلا الخاضعة لعقوبات دولية، واعتمد الخطاب نفسه المناهض للإمبريالية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زار هذه البلدان الثلاثة بالإضافة إلى البرازيل في منتصف نيسان/أبريل.

وفاز أورتيغا بولاية رئاسية رابعة متتالية في تشرين الثاني/نوفمبر في انتخابات لم ينافسه فيها أي من خصومه الذين إما أوقفوا وإما أجبروا على الذهاب إلى المنفى.