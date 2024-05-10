أنباء عن قتلى خلال الاحتفال بفوز إدريس ديبي برئاسة تشاد

وقال عبد الله ديارا الباحث في منظمة العفو الدولية لرويترز: "جرى الإبلاغ عن وفيات وإصابات بالرصاص... العدد الدقيق للضحايا غير معروف لكن الحديث يدور عن نحو عشرة قتلى بينهم أطفال".

وجاءت الاحتفالات التي شابتها الفوضى بعد فترة انتخابية مشحونة الأجواء قُتل خلالها المعارض يايا ديلو واستُبعد سياسيون معارضون بارزون من قائمة المرشحين، بالإضافة إلى أحداث أخرى يقول منتقدون إنها قوضت مصداقية الانتخابات.

جاء ذلك بعد أن انتشر جنود تشاديون، اليوم الجمعة، بأعداد كبيرة في عدة مناطق في العاصمة نجامينا بعد احتفالات ليلية بفوز رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي إتنو في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع.

وقالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على 61,03% من الأصوات، متقدما على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الذي حصل على 18,53%، ومن المقرر أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج.