للتهدئة في كاليدونيا.. ماكرون مستعد لعرض الإصلاح الانتخابي على الاستفتاء

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه مستعد لطرح الإصلاح الانتخابي الذي أشعل اضطرابات في كاليدونيا الجديدة، على الاستفتاء.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية "يمكنني الذهاب إلى الاستفتاء في أي وقت".

ويشهد الأرخبيل الواقع تحت الحكم الفرنسي أعمال شغب منذ الـ13 من مايو الجاري بسبب الإصلاح الذي ينص على توسيع القاعدة الانتخابية المحلية لانتخابات الأقاليم، وهو ما يهدد بتقويض شعب الكاناك الأصلي، الذي يمثل أكثر من 41% من السكان، وفق رافضي هذا التوجه.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال المقابلة أيضًا رغبته في أن يرى المسؤولين المنتخبين في كاليدونيا الجديدة يتوصلون إلى "اتفاق من شأنه أن يُثري النص الذي تم التصويت عليه بالفعل في البرلمان" بحسب تعبيره.

وقال إنه أمهل المعسكرَيْن (الرافض والمؤيد للإصلاح) حتى نهاية يونيو المقبل، بمساعدة بعثة وساطة مكونة من ثلاثة مسؤولين كبار، قبل تقديم نتائج مشاوراتهما.