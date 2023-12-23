رئيس الكاميرون ينهي السلطة العسكرية على المخابرات

أنهى الرئيس الكاميروني بول بيا مرحلة سيطرة العسكر على جهاز المخابرات، من خلال تعيين أوّل مدني لرئاسة هذا الجهاز، وهو قرار تراه مجلة "جون أفريك" مستلهما من فرنسا.

وقالت المجلة في تقرير لها إنّ "الرئيس الكاميروني عيّن جان بيار غومو رئيسًا للمديرية العامة للبحث الخارجي (المخابرات)"، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي يرأس فيها الجهاز رجل مدني.

والرئيس الجديد جان بيار غومو دبلوماسي تدرب في معهد العلاقات الدولية بالكاميرون، وكان رئيسًا لإدارة الشؤون القانونية والالتزامات الدولية للدولة في وزارة العلاقات الخارجية، قبل انضمامه إلى قسم الشؤون الداخلية في أمانة الرئاسة بدرجة مستشار فني.

ورغم تغيير اسمها، فإن وكالة المخابرات عُهد بها إلى دبلوماسي، بعد أن تداول على رئاستها منذ إنشائها أربعة ضباط شرطة (جان فوتشيفي، وصامويل ميسومبا، وبينفينو أوبيلبوت، وليوبولد ماكسيم إيكو إيكو) وشرطي واحد هو الجنرال كلود أنغواند، وفقًا للتقرير.