فيديو ..اللحظات الأولى لهجوم المركز التجاري بكينيا

نيروبي ـ أظهرت لقطات فيديو تقشعر لها الأبدان التقطتها كاميرات أمنية اللحظات الأولى لدخول مسلحين مركز وستجيت التجاري في نيروبي في 21 سبتمبر/ أيلول حيث أطلقوا النار بشكل عشوائي وقتلوا متسوقين في المركز رميا بالرصاص.

ويظهر رجل وقد أصيب بالرصاص بعد إطلاق النار عليه من مسافة قصيرة ثم يقوم مسلح غير ظاهر في الكاميرا فيما بعد باطلاق النار عليه على نحو متكرر.

وفي لقطات اخرى تظهر امرأة معها ثلاثة أطفال تدفع عربة تسوق صغيرة وخلفها مراهقة ملابسها مخضبة بالدماء. وخلفهم رجل مسلح. وربما تكون هذه هي اللحظة التي احتجز فيها المسلحون الرهائن.

وتقول مصادر حكومية إن هذه اللقطات تم الحصول عليها من كاميرات تلفزيونية مغلقة في أماكن مختلفة من المركز.

وفي لقطات منفصلة يظهر مدنيون يختبئون خلف طاولة في أحد مطاعم المركز. بعد ذلك يصل مدنيون مسلحون الى المكان.

وقتل حوالي 60 شخصا في الهجوم.