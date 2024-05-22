متهم بالتجسس.. العثور على الجندي البريطاني ماثيو تريكيت ميتاً

قالت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، إنها عثرت على جندي سابق في البحرية الملكية البريطانية ميتاً.

وجاءت وفاة الجندي السابق بعد أن أخلت محكمة سبيله بكفالة الأسبوع الماضي على خلفية اتّهامه بمساعدة أجهزة استخبارات هونغ كونغ في قضية تجسس مرتبطة بالصين.

وعُثر على ماثيو تريكت، البالغ 37 عاماً، ميتاً في متنزه في ميدنهيد، غرب لندن، الأحد بعدما أبلغ فرد من العامة السلطات، وفق ما أعلنت شرطة "تايمز فالي".

ومؤخراً عمل تريكت عنصراً في جهاز ضبط الهجرة ومحققاً خاصاً، وفق وكالة "بي إيه" البريطانية.

وقالت الشرطة إن "التحقيق جار في الوفاة"، مشيرة إلى أنه يتم التعامل معها حالياً على أنها مجهولة الأسباب.

وكان تريكت موظفاً في جهاز ضبط الحدود في مطار هيثرو، والتحق في 21 فبراير/شباط 2024 بجهاز ضبط الهجرة التابع لوزارة الداخلية، وفق الوكالة البريطانية.

وينحدر تريكت من جنوب إنجلترا وهو أحد المتهمين الثلاثة في قضية التجسس لصالح استخبارات هونغ كونغ.

وأُلقي القبض على المشتبه بهم في أوائل شهر أيار/مايو، وهم تشي ليونغ واي (38 عاماً) وتشونغ بيو يوين (63 عاماً) إضافة إلى تريكت، ثم أُخلي سبيلهم بكفالة بعد مثولهم أمام محكمة وستمنستر في وسط لندن.

ويُتهم الثلاثة بجمع معلومات وبالضلوع في عمليات مراقبة "من المحتمل أن تنطوي على توفير دعم ملموس لجهاز استخبارات أجنبي في إجراءاته المتّصلة بالمملكة المتحدة" وذلك بين 20 كانون الأول/ديسمبر 2023 والثاني من أيار/مايو 2024.