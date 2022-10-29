الحرس الثوري للإيرانيين: "لا تخرجوا للشوارع.. اليوم آخر أيام الشغب"



حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، السبت، الإيرانيين من الخروج إلى الشوارع هذا اليوم، في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

وقال سلامي إن "يوم السبت سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع"، متابعا: "لا تخرجوا إلى الشوارع! اليوم هو آخر أيام الشغب".

وزعم في خطاب بثه التلفزيون الرسمي خلال مراسم تشييع جثمان قتلى هجوم شيراز جنوب إيران، أن "الولايات المتحدة تريد إعادة نظام الشاه محمد رضا بهلوي" الذي سقط العام 1979، على يد أتباع روح الله الخميني.

وأضاف أن "أمريكا تريد إعادة نظام الشاه الذي ظلم شعبنا، واستهداف ديننا، ونحن سنمنعهم من ذلك وسنهزمهم".

وذكر أن "الأعداء أنفقوا كل مدخراتهم في الأحداث الأخيرة (الاحتجاجات)، وظنوا أن بإمكانهم قلب النظام بسهولة"، مبينا أنه "إذا اتحدت كل قوى العالم فلن يتمكنوا من زعزعة هذا النظام".