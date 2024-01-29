قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من فشل حملتها "لعزل روسيا في مجال الرياضة"، حسبما نقل المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية الروسية عن ناريشكين.

وقالت الاستخبارات الروسية الخارجية، إن الاتحادات الرياضية الدولية تبدي إحجاما عن الأخذ في الاعتبار موقف الدول الغربية من مسألة منع الروس من المشاركة في المسابقات.

ويشير التقرير أيضًا إلى ذلك من خلال العدد "الكبير جدًا" من دول الجنوب العالمي التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في "ألعاب المستقبل" و"ألعاب البريكس الرياضية" و"ألعاب الصداقة العالمية" التي تنظمها روسيا.