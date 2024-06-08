أمستردام: مقاتلات صينية اقتربت من سفينة هولندية "بشكل غير آمن"

حلقت طائرات مقاتلة تتبع القوات الجوية الصينية حول فرقاطة هولندية واقتربت من طائرة هليكوبتر تابعة لها في بحر الصين الشرقي بطريقة "تسببت في وضع قد يكون غير آمن"، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الهولندية اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان نقلت "رويترز" إن السفينة (ترومب) التابعة للبحرية الملكية الهولندية كانت في دورية، أمس الجمعة، دعمًا لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية عندما حامت طائرتان مقاتلتان صينيتان حولها عدة مرات.