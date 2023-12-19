ماذا أعدت توغو وبنين لمواجهة موجة الانقلابات؟

ومنذ أغسطس / آب 2023، تم إغلاق الحدود الجنوبية للنيجر التي تفصل البلاد عن نيجيريا وبنين، نتيجة العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على نيامي في اليوم التالي للانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

ونتيجة لهذا الإغلاق، لا يمكن للشاحنات الثقيلة الراسية على أطراف بلدة مالانفيل أقصى شمال بنين المرور إلى النيجر، ما عسّر مهمة نقل الإمدادات الغذائية إلى البلد الواقع تحت طائلة العقوبات.

وبحسب "جون أفريك" فقد "اختارت بنين الحزم، وتقول إنها "مصممة على تنفيذ قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدقة" وهي عضو في هذه المجموعة، كما أوضح مستشار رئيس الدولة باتريس تالون.

واعتبارًا لهذا الحزم لم تعد البضائع القادمة من نيامي أو المتجهة إليها تمر عبر ميناء كوتونو، وهو قرار له عواقب وخيمة على هذا الميناء التجاري، الذي كان نشاطه يمثل 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020.

ولكن في الوقت الذي تتوالى فيه الانقلابات، "هذا هو الثمن الذي يجب دفعه"، كما يؤكد مصدر من القصر الرئاسي في بنين.

وأكد التقرير أنّ "حاشية باتريس تالون لا تتوقف عن توجيه ضرباتها إلى الجارة التوغولية، ومنذ إغلاق الحدود مع النيجر، تحولت وجهة بعض البضائع التي كان من المفترض أن تمر عبر بنين في الواقع على بعد بضعة كيلومترات غربًا، وعبرت شرق بوركينا فاسو، لتنتقل إلى ميناء لومي التوغولي.

ويقول أحد المقربين من باتريس تولون إنّ "توغو وبنين تخوضان صراعًا أبديًّا، ولا تتوقف لومي عن فعل أي شيء للإضرار بكوتونو... إنها لعبة عادلة، واليوم تؤتي ثمارها لتوغو، التي تستعيد عددًا كبيرًا من البضائع التي لم يعد ميناء كوتونو قادرًا على المرور عبرها"، وفق قوله.

ووفق تقرير "جون أفريك" فإنّ توغو تمثل استثناء في التعاطي مع الانقلابات التي حصلت في مالي وبوركينافاسو والنيجر، ويقول إنّ الرئيس التوغولي فور إيسوزيمنا غناسينغبي، في علاقاته مع الأنظمة العسكرية في باماكو وواغادوغو ونيامي، يتميز عن نطرائه في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، فهو يفضل الحوار مع الانقلابيين ويعمل في الوقت ذاته كوسيط وشريك ومستشار، وهو ما لا تنظر إليه كوتونو بشكل إيجابي.