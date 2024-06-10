سقوط التابوهات.. "حزب البديل" المتطرف يحتل المرتبة الثانية في ألمانيا 

ويعزو خبراء صعود اليمين في أوروبا، وألمانيا بصورة خاصة، إلى تزايد أعداد المهاجرين، القادمين في غالبيتهم من بلدان إسلامية، وبعض الحوادث الأمنية التي صاحبت هذا الوجود وساهمت في تغذية "الإسلاموفوبيا".

وثمة عوامل أخرى منها الآثار الاقتصادية السلبية للحرب الأخيرة في أوكرانيا، إذ لا تخفي الكثير من الأحزاب اليمينية مناهضتها لدعم أوكرانيا، والتعبير عن الإعجاب بشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحاربه الغرب.

ووسط هذه الأجواء، استطاع حزب البديل أن يكتسب زخما في الشارع الألماني خلال فترة قصيرة، من خلال الترويج علنا لأجندة مناهضة للمهاجرين والدعوة إلى ترحيلهم وعدم استقبال المزيد منهم.

ولا يتردد الحزب الألماني في تسليط الضوء على الهوية الإسلامية للكثير من الوافدين الجدد، إذ حذر الحزب في بيان سابق من أن تزايد عدد السكان المسلمين "يشكل تهديدا لأمن الأمة والمجتمع والقيم الأساسية"، حسب ما يرد في أدبيات حزب البديل.

وثمة عامل آخر ربما لعب دورا غير مباشر في تحديد خيارات الناخب الأوروبي والألماني، بحسب خبراء، وهو افتقار القارة إلى شخصيات كاريزمية من قبيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، او المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التي تصدرت المشهد السياسي الألماني لنحو عقدين، فانساق الناخب خلف شعارات مبالغ بها تعويضا عن غياب زعيم تاريخي يقود البلاد نحو بر الأمان.

التابوهات أصبحت متاحة

صعود حزب البديل في ألمانيا، وصعود أمثاله في دول أوروبية، يكشف أن ما اعتبر من التابوهات والخطوط الحمراء حتى وقت قريب، أصبح خطابا متاحا في المنابر الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي والفضاء العام.

ولم تعد المجاهرة بالعداء للمهاجرين ومحاربة الإسلام مثلا من المحرمات، بل إن من يدعو لذلك بات من المشرعين وسيسهم في صوغ سياسات القارة العجوز، كما أن الهجوم على لون وثقافة ومعتقدات جزء من مكون النسيج المجتمعي الأوروبي، أصبح أمرا قابلا للنقاش في الفضاء العام.

علاوة على ذلك، فإن الأحزاب التقليدية التي امتلكت السلطة لعقود ونظرت بازدراء إلى أحزاب اليمين المتطرف، أصبحت الآن شريكة لتلك الأحزاب التي فرضت حضورها عن طريق صناديق الاقتراع، فتلاشت التحفظات السابقة حيال أحزاب متطرفة تقترب من الحكم لا مجرد ظواهر خطابية شعبوية واحتجاجية عابرة.

ولا تبدو واشنطن مستاءة من صعود اليمين، بل أن بروز الأحزاب المتطرفة في ألمانيا وأوروبا عموما، تخدم على نحو ما السياسة الأمريكية، فهي تمثل، كما يذهب خبراء، أوراق ضغط على الأحزاب التقليدية الحاكمة حتى تقدم المزيد من فروض الطاعة والتبعية للبيت الأبيض.

وعودة إلى النتائج، فقد جاء في المرتبة الثالثة، على مستوى ألمانيا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس بحصوله على 13.9 في المئة.