روسيا تدعو لحل أزمة الموازنة الأمريكية

واشنطن - دعت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسوية أزمتها حول الموازنة والدين التي تثير قلق المسؤولين الاقتصاديين في العالم "في أسرع وقت"، كما أعلن وزير المالية الروسي انتون سيليوانوف أمام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.

وذكر سيليوانوف في تصريحاته: "أود أن أعرب عن رغبتنا في أن يجد شركاؤنا الأمريكيون حلاً في أسرع وقت، لأنه من دون ذلك لا يمكننا المضي قدماً".

وكان الوزير الروسي قد تحدث في اجتماع مغلق لكن تصريحاته بُثت عن طريق الخطأ عبر الشبكة الداخلية لصندوق النقد الدولي، وأضاف سيليوانوف: "غير واثق في أن البيت الابيض والجمهوريين في الكونغرس على طريق إيجاد تسوية يمكن أن تعيد العمل في بعض الاقسام الحكومية، وأن ترفع سقف الدين الاميركي لتجنب التخلف عن السداد".

وأضاف: "لا يبدو أن هناك أفقاً من أجل هذا الامر".