خبراء الأسلحة الكيماوية يواصلون عملهم في سوريا

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سوريا ملتزمة بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي بتدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية خلال تسعة أشهر، ويعتقد أنها تتألف من حوالي 1000 طن متري من السارين والخردل وغاز الأعصاب.