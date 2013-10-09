دعاية حزب الليكود الإسرائيلي: نحن فقط بإمكاننا إخراس المؤذن

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كتلة الليكود "بيتا" الإسرائيلية تضع ملصقات الدعاية الانتخابية لانتخابات البلدية في طرقات مدينة يافا المحتلة عليها عبارة "الليكود فقط بإمكانه إخراس المؤذن" لكسب أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين الإسرائيليين .