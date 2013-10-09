دعاية حزب الليكود الإسرائيلي: نحن فقط بإمكاننا إخراس المؤذن

القدس (خاص) من محمود الفروخ
اختارت كتلة حزب "الليكود -بيتنا" الإسرائيلية، طريقة التحريض على المسلمين في مدينة يافا العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، لكسب أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين الإسرائيليين المحتملين في انتخابات بلدية يافا التي ستجري خلال الأيام القادمة .
وقامت كتلة "الليكود-بيتنا" بوضع ملصقات على الطرقات، تظهر صورة أحد مساجد مدينة يافا، وعليها عبارة "الليكود في يافا فقط بإمكانه إخراس المؤذن".
وعلق ارنون غلعادي رئيس كتلة الليكود بيتنا في تل ابيب على الطريقة التحريضية بالقول : "الدعاية الانتخابية للمجلس فرصة لاعادة يافا الى دولة اسرائيل وليس مقبولاً وجود حكم ذاتي فلسطيني على بعد عدة كيلومترات من مركز مدينة تل ابيب.