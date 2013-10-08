كوريا الشمالية تضع جيشها في حالة تأهب وتحذر واشنطن

سول - أشارت كوريا الشمالية إلى أنها ستضع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وستكون مستعدة لبدء عمليات مصعدة التوتر بعد تصريحات على مدى اسابيع ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تتهمهما بالتحريض على القتال.

وكثيراً ما توجه كوريا الشمالية تهديدات بمهاجمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ولكنها نادراً ما تنفذ هذه التهديدات.

وفي أحدث تطور حذر متحدث بإسم الجيش الكوري الشمالي الولايات المتحدة من"عواقب مفجعة" لدخول مجموعة من السفن من بينها حاملة طائرات لميناء كوري جنوبي.

وقال المتحدث "فيما يتعلق بهذا فقد تلقت وحدات كل خدمات وفرق الجيش أمراً طارئاً من قيادتها العليا بإعادة فحص خطط العمليات التي صدقت عليها بالفعل والحفاظ على نفسها مستعدة لشن عمليات على الفور في أي وقت.

"الولايات المتحدة ستكون مسؤولة تماماً عن الكارثة المريعة غير المتوقعة التي ستلاقيها وسائل الهجوم النووية لقواتها العدوانية الإمبريالية."

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في مارس آذار أنها لم تعد ملتزمة بالهدنة التي أنهت القتال في الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى عام 1953 والتي وقعت مع الولايات المتحدة والصين وهددت باستخدام الأسلحة النووية لمهاجمة الأراضي الأمريكية والكورية الجنوبية.

وتشارك الولايات المتحدة بشكل منتظم في تدريبات مع حليفتها كوريا الجنوبية وقالت إن حاملة الطائرات الامريكية جورج واشنطن تقود مجموعة من السفن للقيام بزيارة روتينية لموانيء كوريا الجنوبية . وللولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن هذه السفن تشارك في تدريبات بحث وإنقاذ بحري روتينية وأضافت أن أي انتقاد من كوريا الشمالية "خطأ."