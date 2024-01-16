ترامب يتفوق على هايلي وديسانتيس بالانتخابات التمهيدية في آيوا

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، بحسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام أمريكية.

وحصد الرئيس السابق، الذي يتطلع للعودة مجدداً للبيت الأبيض، أكبر عدد من الأصوات، حسب النتائج الأولية، وفق تقديرات شبكتي "سي إن إن" و"سي بي إس" الأمريكيتين.

وتفوق ترامب بهذه النتيجة على أبرز منافسيه السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وحصل ترمب على 53% من الأصوات، فيما حصل ديسانتيس على 20% فيما حصلت هايلي على 18.1% من الأصوات لغاية الآن، بحسب تقديرات الإعلام الأمريكي.

واعتباراً من الساعة 19,00 (01,00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء) بدأ الناخبون الجمهوريون في آيوا يتقاطرون على المدارس والمكتبات العامّة ومراكز الإطفاء للإدلاء بأصواتهم في هذه "التجمّعات الانتخابية".

وتجري الانتخابات التمهيدية في هذه الولاية تحت الثلوج وفي ظل درجات حرارة دون الصفر.