الاحتجاجات تتجدد غرب إيران وسط أنباء عن إصابة ضابط وإحراق مقار حكومية

المدينة هادئة

من جهته، قال حاكم مدينة مهاباد أمير قادري، تعليقًا على الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، إن الأوضاع في المدينة أصبحت هادئة.

وبين في حديث لموقع صحيفة "شرق"، أن "عددًا من المشاغبين نظموا، صباح اليوم، تجمعًا غير قانوني في المدينة، وكسّروا زجاج بعض أجهزة الخدمة الحكومية، وأتلفوا عددًا من البنوك ومحال الناس، وأضرموا فيها النيران ودمروها".

وأضاف قادري: "الآن وبتعاون الأهالي وقوات الأمن هدأت المدينة ولا توجد مشكلة"، مشيرًا إلى أن "الشائعات حول سيطرة المتظاهرين على مبنى الحكومة المحلية في المدينة غير صحيحة بعدما انتهت أعمال الشغب".

خاتمي يؤيد الاحتجاجات

من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني الأسبق، زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، في بيان اليوم الخميس، تأييده لمطالب المحتجين، الذين يتظاهرون منذُ منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران.

وقال في أول موقف له منذ بدء الاحتجاجات :"مطالبة الناس بحياة كريمة وآمنة وعادلة مطلب طبيعي، وإذا رأوا أن ظروف هذه الحياة غير متوافرة، فلهم الحق في الاحتجاج، لكن يجب أن يهدف الاحتجاج أيضًا إلى نبذ العنف".