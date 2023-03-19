كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الأحد، إن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو تجربة إطلاق جديدة لصاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي.
وقال خفر السواحل الياباني أيضا إن ما أطلقته كوريا الشمالية يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.
من جانبها قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي يبدو أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
أطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل التصدي لكوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وتجري القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة تستمر 11 يوما أٌطلق عليها اسم "درع الحرية 23".