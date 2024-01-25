مصدر أوكراني: كييف تبنَّت هجومًا على مصفاة نفط روسية

نفذت أجهزة الأمن الأوكرانية هجومًا ليليًّا، أمس الأربعاء، بمسيّرات على مصفاة نفط في بلدة توابسي جنوبي روسيا.

وأكد مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا هي من قصفت المصفاة، فيما قالت السلطات الروسية إن حريقًا شبَّ فيها.

وأضاف "أصبحت مصفاة النفط في توابسي هدفًا جديدًا للأجهزة الأمنية الأوكرانية"، مشيرًا إلى تضرر وحدة معالجة النفط الأساسية المؤلفة من أعمدة فراغية وهوائية.

وأعلنت السلطات الروسية المحلية ليلًا اشتعال النيران في موقع نفطي في توابسي دون أن تشرح أسباب ذلك.

والمصفاة واحدة من العديد من منشآت البنية التحتية للطاقة التي تعرَّضت لحرائق أو هجمات بطائرات مسيرة في أنحاء روسيا الأسبوع الماضي.

وقال سيرجي بويكو رئيس منطقة توابسه عبر تطبيق تليغرام "الحريق شب في وحدة التفريغ بالمصفاة، وبحسب المعلومات الأولية ليس هناك خسائر في الأرواح ولا إصابات".

وتبلغ الطاقة السنوية للمصفاة 12 مليون طن (240 ألف برميل يوميًّا)، وتورد الوقود بشكل رئيس إلى تركيا والصين وماليزيا وسنغافورة، وتنتج النفط وزيت الوقود وزيت الغاز والديزل عالي الكبريت.