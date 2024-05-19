الإعلام العبري يرجح مقتل "رئيسي" ويقلل من تأثير غيابه على أذرع إيران بالمنطقة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية غربية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "قتل في تحطم مروحيته".

وتتناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام الأنباء عن تعرض طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لما وصف بأنه "هبوط صعب"، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب في مقاطعة أذربيجان الشرقية.

وبينما تناقل الإعلام العبري تلك الأخبار كما وردت في وكالات الأنباء الإيرانية أو الدولية، أجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" حديثًا مع أيليت سافيون، مديرة ديسك إيران بمعهد "ميمري" لبحوث إعلام الشرق الأوسط، للتعليق على احتمال غيابه عن المشهد بسبب إمكانية وفاته التي رجحتها الصحيفة.

ليس الأكثر تأثيرًا

وتحدثت الصحيفة عن دور رئيسي في مسيرة اتخاذ القرارات في إيران، ورأت أنه ليس الشخص الأكثر تأثيرًا، ويمكنه فقط اتخاذ قرارات محددة في مجالات مثل الصحة أو التعليم، إلا أنه غير قادر على حسم القرارات الخارجية والأمنية والعسكرية.