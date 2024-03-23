تركيا تعلن مقتل 12 مقاتلا كرديا شمالي العراق

أعلنت تركيا أنها "حيَّدت" 12 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة متينا في شمال العراق.

جاء ذلك، بحسب وكالة "رويترز"، في إطار حملة عسكرية عبر الحدود أشارت تركيا إلى أنها قد تتوسع في الشهور المقبلة.