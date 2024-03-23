تركيا تعلن مقتل 12 مقاتلا كرديا شمالي العراق
أعلنت تركيا أنها "حيَّدت" 12 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة متينا في شمال العراق.
جاء ذلك، بحسب وكالة "رويترز"، في إطار حملة عسكرية عبر الحدود أشارت تركيا إلى أنها قد تتوسع في الشهور المقبلة.
وتستخدم وزارة الدفاع لفظ "حيدت" على نحو شائع بمعنى قتلت، وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة محظورة.
وقالت تركيا في وقت سابق إنها اقترحت هذا الشهر تشكيل "مركز عمليات مشترك" مع العراق بهدف قتال حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز.