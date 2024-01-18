قلق أوكراني بسبب ضعف إنتاج فرنسا من الذخائر

مخزون محدود

وأوضح التقرير أن مخزون الصواريخ الفرنسية محدود، وقد وصل إلى نهاية عمره الافتراضي؛ ما يتطلب استبداله ببرنامج FMAN/FMC بحلول نهاية العقد.

ويشدّد التقرير على خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن ضعف إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى انهيار محتمل.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس الشيوخ العائدون من زيارات لبولندا وأوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول تضاؤل الدعم الغربي؛ ما أدى إلى تعقيد الوضع.

ويرسم التقرير صورة صارخة لاختلال التوازن، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في القوات الروسية على الخطوط الأمامية بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول 2023. وبينما يتبنى التقرير لهجة مثيرة للقلق عمدًا لتسليط الضوء على خطورة الوضع، تعتقد مصادر عسكرية فرنسية أن روسيا قد لا تفعل ذلك حاليًّا، ولاسيما أن لديها الوسائل اللازمة لتجديد الهجوم.

ويسلط تقرير "لو فيغارو" الضوء على التفاوت المثير للقلق على الخطوط الأمامية، حيث يطلق الجيش الأوكراني عددًا أقل بكثير من قذائف المدفعية يوميًّا مقارنة بالقوات الروسية. ويؤكد أعضاء مجلس الشيوخ جهود أوكرانيا لإعطاء الأولوية لإنتاج الذخيرة المحلية، لكنهم يعترفون بالقصور، ولا سيما بالنظر إلى العام الحاسم 2024.