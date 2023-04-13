ماذا نعرف عن منصة "ديسكورد" التي نُشرت عليها تسريبات البنتاغون؟

ومع مرور الوقت، أصبحت "ديسكورد" بشكل متزايد جزءًا رئيسًا من الإنترنت، وباتت تحظى بشعبية كبيرة بين الشبان وعشاق ألعاب الفيديو.

وأسهم وباء كورونا، في انتشار المنصة بشكل واسع، حيث كان الشبان يبحثون عن طرق للدردشة مع أصدقائهم والانضمام إلى المجتمعات عبر الإنترنت.

وبحلول أواخر العام 2021، كان لدى "ديسكورد"، أكثر من 150 مليون مستخدم نشط كل شهر، ارتفاعًا من 56 مليونا في العام 2019.

وبلغت قيمة المنصة مؤخرًا 14.7 مليار دولار، وفقًا لما نقلت "نيويورك تايمز"، عن مزود بيانات السوق "PitchBook".

كيف تعمل "ديسكورد"؟

ويتوزع المشتركون في المنصة، على غرف دردشة، مصممة حسب اهتمامات معينة، ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى خوادم "ديسكورد" العامة، والتي يضم بعضها ملايين الأعضاء.

بعض الخوادم مخصصة لمناقشة ألعاب معينة، مثل League of Legends أو Fortnite، بينما البعض الآخر عبارة عن مجتمعات للأشخاص لمناقشة الفن أو الموسيقى أو الذكاء الاصطناعي.

هناك أيضًا خوادم خاصة تتطلب دعوة للانضمام، وغالبًا ما تكون هذه مجتمعات أصغر تضم مجموعة من الأصدقاء يرسلون رسائل إلى بعضهم البعض أثناء اتصالهم بالإنترنت.