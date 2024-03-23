منها تحديث "الثالوث النووي".. البنتاغون يطلب ميزانية ضخمة لعام 2025

وفي التفاصيل، أفاد مساعد وزير الدفاع بأن الطلب يتضمن استثمارات في غواصة الصواريخ الباليستية من طراز "كولومبيا"، والقاذفة B-21 ونظام Sentinel، وهو تحديث للجزء الأرضي من "الثالوث النووي".

ووفق بلامب، فإن طلب ميزانية السنة المالية 2025 يتضمن أيضا 33.7 مليار دولار للقدرات الفضائية، و28.4 مليار دولار مخصصة للتصدي للصواريخ.

وتابع: "من خلال هذه الاستثمارات لا يمكن لخصومنا، مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، أن يضاهونا. كل هذه القدرات (الدفاع النووي والفضائي والصاروخي) أساسية للردع والانتصار في الصراع إن فشل الردع".

من جهته، ذكّر رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال في القوات الجوية، أنتوني كوتون، المشرعين بأن الولايات المتحدة تواجه نظيرين نوويين هما الصين وروسيا، وأن هذا التهديد يتفاقم بسبب التطورات الصاروخية في كوريا الشمالية والطموحات النووية لإيران.

وقال كوتون إنه مع هذا التهديد "من الضروري أن تمضي الولايات المتحدة قدما في تحديث الثالوث النووي".

ويشمل تحديث "الثالوث النووي"، بحسب كوتون، الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، القاذفتين B-21، وB-52J، والغواصة "كولومبيا"، وصاروخ كروز النووي الذي يطلق من البحر، وأسلحة المواجهة بعيدة المدى والعديد من الأنظمة ذات الصلة".

وأشار كوتون إلى أن التركيز سيكون لتحديث نظام القيادة والتحكم والاتصالات النووي NC3.