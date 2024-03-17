الهند على موعد مع "أكبر انتخابات في العالم"

ورغم أن فوز حزب "بهارتيا جاناتا" شبه مضمون، تسري تكهّنات حول حجمه، ويؤكد قادة الحزب أنهم سيفوزون بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، حسب وكالة "فرانس برس".

وعودة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، فقد بين استطلاع للرأي صادر عن مركز "بيو" الأمريكي للبحوث العام الماضي، بأن 80% من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي.

وكان قد أبدى رئيس الوزراء الهندي مودي ثقة بالفوز في الانتخابات البرلمانية، وقال إن "أكبر مهرجان للديمقراطية" بدأ، معتبراً أن حزبه سيعتمد في حملته الانتخابية على "سجله في الحكم الرشيد والخدمة العامة"، وفق وصفه.

وكان مودي (73 عاما) قد فاز فوزا ساحقا في انتخابات عامَي 2014 و2019.

ووضع مودي هدفا بحصد حزبه 370 مقعدا مع شغل التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده الحزب أكثر من 400 مقعد إجمالا في مجلس النواب الذي يتألف من 543 عضوا، وذلك صعودا من 303 مقاعد لحزبه وأكثر من 350 مقعدا للتحالف الوطني الديمقراطي في 2019.

24 حزباً من المعارضة بمواجهة مودي

وكان أداء الحزب الذي تأسس عام 1980 في انتخابات عام 2019 هو الأفضل على الإطلاق.

وسيواجه مودي تحالفا تحت اسم (إنديا)، التحالف الهندي الوطني التنموي الشامل، يضم نحو 24 حزبا من المعارضة بقيادة حزب المعارضة الرئيسي (حزب المؤتمر)، وفق وكالة "رويترز".

لكن التحالف الذي تشكل في العام الماضي يكافح للبقاء في حالة اتحاد ومشاركة المقاعد بشكل ودي للتمكن من خوض مواجهة الند بالند مع حزب "بهارتيا جاناتا".

وتراجع تأييد حزب المؤتمر، الذي حكم الهند 54 عاما من بين 76 عاما مضت على استقلالها عن بريطانيا، لمستويات قياسية متدنية بعدما اكتسح مودي الطريق إلى السلطة، ويكافح الحزب من أجل إحياء الحصول على الدعم.

و تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة 67% حين صوت قرابة 615 مليون هندي.

وتجرى عمليات التصويت في ولايات الهند الـ28 والأقاليم الثمانية، وسيتمّ فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد في الرابع من يونيو، وعادة ما يتمّ إعلان النتائج في اليوم ذاته.