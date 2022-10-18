للتركيز على آسيا وأفريقيا.. موسكو تعتزم تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن روسيا لا ترى أي جدوى للإبقاء على مستوى الوجود الدبلوماسي في الغرب، معلنا أن موسكو ستركز الآن على آسيا وأفريقيا.

وأضاف لافروف خلال لقاء مع الخريجين الشباب الذين عينتهم وزارة الخارجية الروسية مؤخرًا "لا جدوى ولا رغبة، بالطبع، في الإبقاء على نفس الوجود في الدول الغربية"، منوها إلى أن "الدبلوماسيين الروس يعملون هناك في ظروف يصعب وصفها بأنها إنسانية، يتم خلق المشاكل لهم باستمرار عبر توجيه التهديدات".

وتابع "لكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يوجد عمل هناك منذ أن قررت أوروبا الانغلاق أمامنا وتعليق أي تعاون اقتصادي مع موسكو"، متسائلا "ماذا نفعل؟ لا يمكننا إجبار الآخرين على إبداء الود لنا"، مؤكدا أن "الدول النامية في آسيا وأفريقيا، تحتاج، على العكس من ذلك، إلى مزيد من الاهتمام" مشيرا إلى أن "روسيا لديها الكثير من المشاريع هناك، خاصة التجارية التي تتطلب مواكبة دبلوماسية".

وخلص لافروف إلى أنه "في ظل هذه الظروف، سنضع بالطبع، مركز الثقل في تلك الدول المستعدة للعمل على أساس المساواة والتعاون معنا على أساس المنفعة المتبادلة".

إلى ذلك، طردت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، واقترنت عمليات الطرد في بعض الحالات، باتهامات بالتجسس.

في المقابل، وعدت موسكو بالرد على هذه الإجراءات، وتم بالفعل طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين من روسيا.