بن غفير: معاقبة الجيش الإسرائيلي "خطّ أحمر"
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، توجه الإدارة الأمريكية نحو تسليط عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي، معتبرا أنّ هذه الخطوة "خطّ أحمر".
وحذّر بن غفير في تغريدة له على "إكس" الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" المتطرفة سيكون "خطًا أحمر".
وكتب بن غفير "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر، يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا "نيتساح يهودا".
وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعلن عن عقوبات ضد وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي خلال أيام.
وتضمّ وحدة "نيتساح يهودا" في معظم مكوناتها الشباب المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، الذين لم يُقبلوا في وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.
ووفق مشروع العقوبات سيُحظر على الكتيبة وأعضائها استلام المساعدات والتدريب العسكري الأمريكي، وتستند واشنطن في هذه الخطوة إلى ما تقول إنها "انتهاكات حقوق الإنسان المُسجلة في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر".
وقد وجّه كبار المسؤولين الإسرائيليين، انتقادات لاذعة للقرار الأمريكي المرتقب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، وكنت أعمل ضد فرض العقوبات على المواطنين الإسرائيليين، خلال محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية" وفق تعبيره.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس"، إنه "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة وتدن أخلاقي، والحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات"، بحسب قوله.
ومن جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، إن "قرار فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي بينما تقاتل إسرائيل من أجل وجودها هو جنون مطلق".
وأضاف عبر "إكس": "حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين، هي جزء من خطوة لإجبار دولة إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل" وفق تعبيره.