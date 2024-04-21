بن غفير: معاقبة الجيش الإسرائيلي "خطّ أحمر"

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، توجه الإدارة الأمريكية نحو تسليط عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي، معتبرا أنّ هذه الخطوة "خطّ أحمر".

وحذّر بن غفير في تغريدة له على "إكس" الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" المتطرفة سيكون "خطًا أحمر".

وكتب بن غفير "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر، يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا "نيتساح يهودا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعلن عن عقوبات ضد وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي خلال أيام.

وتضمّ وحدة "نيتساح يهودا" في معظم مكوناتها الشباب المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، الذين لم يُقبلوا في وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.