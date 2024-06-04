إيران.. كيف يحسم مجلس صيانة الدستور أهلية مرشحي الرئاسة؟

تقدّم 80 إيرانيا بطلبات ترشّحهم للانتخابات التي ستُجرى أواخر الشهر الجاري، لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بتحطّم مروحية، لكن عددا كبيرا منهم قد يُستبعد من السباق قبل الاقتراع.

ويُشترط أن يوافق مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، تتكون من 12 عضوا نصفهم يعينهم المرشد الأعلى، والنصف الآخر فقهاء في القانون، على أهلية المرشحين.

ويتمتع المجلس بسلطة الموافقة على المرشحين، واستبعاد آخرين من دون إبداء السبب، وفقًا للقانون والعُرف السياسي للنظام الإيراني، والاستثناء الوحيد هو مرسوم يصدره المرشد يأمر فيه بإعادة النظر في قراره بشأن مرشح، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".

ويقول الموقع إن المجلس يستفسر من أربع مؤسسات للتحقق من مؤهلات المرشحين، أولها السلطة القضائية التي يقودها الآن غلام حسين محسني ايجه إي، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي.

أما المؤسسة الثانية، هي وزارة الاستخبارات، التي تلعب دورًا رئيسًا في التأكد من مؤهلات المرشحين للرئاسة.

ويقول الموقع إن هذه الوزارة لعبت دورا في انتخابات 2012، التي شهدت أهم عملية إقصاء وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ النظام الإيراني، بعدما حرم علي أكبر هاشمي رفسنجاني من خوض الانتخابات.

وثالث المؤسسات، التي تتلقى استفسارات من مجلس صيانة الدستور، هي قوى الأمن الداخلي التي تضم ثلاثة مناصب مهمة يمكن أن تكون فعالة وحاسمة فيما يتعلق بتقرير هذه الهيئة بشأن المرشحين، وهي الآن في أيدي كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، بحسب الموقع.