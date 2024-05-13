بعد حملة ركزت على الأمن.. نوسيدا يتجه لولاية رئاسية ثانية في ليتوانيا

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في ليتوانيا أن الرئيس الحالي جيتاناس نوسيدا يتجه على ما يبدو للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وأجريت الانتخابات، الأحد، التي تشير لفوز نوسيدا، في أعقاب حملة ركزت على المخاوف الأمنية في دول البلطيق في خضم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وبعد فرز نحو 25% من الأصوات، أظهرت النتائج حصول نوسيدا (59 عاماً) على نصف الأصوات تقريباً، مما يزيد من احتمال فوزه بولاية ثانية خلال الجولة الأولى من التصويت.

ويتنافس 3 مرشحين، من بينهم رئيسة الوزراء إنجريدا شيمونيتي (49 عاماً)، للحصول على المركز الثاني في الانتخابات، إذ حصل كل منهم على ما يزيد قليلا على 12% من الأصوات.

وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50%، وهو أمر مرجح وفقا لاستطلاعات الرأي قبل الانتخابات، فستجرى جولة إعادة في 26 مايو/ أيار.

وفي حديثه للصحفيين، تعهد نوسيدا بمواصلة الضغط على حلفاء بلاده الغربيين لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي جميع أنحاء المنطقة، يشعر الناخبون بالقلق من أن دول البلطيق، وهي جمهوريات سوفيتية سابقة والآن أعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ربما تكون أهدافاً للعدوان الروسي في المستقبل.المستقبل.