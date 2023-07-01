وسط شغب ونهب واشتباكات.. انطلاق مراسم تشييع نائل في فرنسا

وقالت سيدة تشارك في المراسم: "لترقد روحه بسلام وتتحقق العدالة.. أتيت لمساندة والدته، كان وحيدها".

وأكد محامو العائلة أن اليوم السبت، سيكون "يوم صلاة" لعائلة نائل، طالبين من وسائل الإعلام عدم حضور المراسم "احترامًا لخصوصية العائلات الثكلى".

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب، وتواصلت في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد ليل الجمعة/السبت مع "تراجع حدتها"، بحسب وزارة الداخلية.

إلا أن الحصيلة تبقى مرتفعة، فقد أوقفت الشرطة 1311 شخصًا، بارتفاع ملحوظ عن عدد الذين تم توقيفهم في الليلة السابقة، وبلغ 875 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أن "79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح".

وأضاف المصدر نفسه أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة، فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقًا على الطرقات العامة.

وأحصت الوزارة 31 هجومًا على مراكز للشرطة، و16 على مراكز للشرطة البلدية، و11 على ثكنات للدرك.

وعرفت مرسيليا، ثاني مدن البلاد، ليلة مضطربة، ما دفع وزير الداخلية جيرالد دارماران إلى إرسال تعزيزات إليها.

وكانت الشرطة أعلنت توقيف 88 شخصًا في المدينة قرابة الساعة الثانية فجرًا (منتصف الليل ت غ) في صفوف مجموعات من الشباب غالبًا ما يكونون مقنعين و"يتحركون بسرعة".