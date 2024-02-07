أزمة انتخابات السنغال.. الانقسامات تضرب المعسكر الرئاسي

تتسع دائرة الانقسامات داخل الطبقة السياسية في السنغال، بعد يومين من تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2024 الذي اعتمده البرلمان، لتشمل أيضا معسكر السلطة.

وبعد استقالة الأمين العام للحكومة، مساء السبت الماضي، جاء دور شخصيات سياسية أخرى من المعسكر الرئاسي للتعبير عن عدم موافقتها على القرار، وفق ما يرصد تقرير لإذاعة فرنسا الدولية.

ومن خلال نشر رسالة استقالتها الموجهة إلى الرئيس ماكي سال، أعربت آوا ماري كول سيك، وزيرة الدولة ورئيسة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، عن عدم موافقتها قرار الرئيس.

وكتبت وزيرة الصحة السابقة: "تستحق السنغال أن يتم احترام تقويمها الجمهوري، ولا تزال عمليتنا الانتخابية بحاجة إلى الكمال"، فيما اعتُبر "طريقة للتشكيك في الحجة التي يستخدمها الرئيس ماكي سال، الذي يتحدث عن أزمة مؤسسية خطيرة؛ بسبب الكثير من الاختلالات في العملية الانتخابية والتي تستحق بالتالي تأجيل الانتخابات".

ومن بين الأصوات الأخرى المناهضة لصوت الرئيس أيضا صوت زهرة إياني ثيام، مديرة وكالة ترويج الصادرات السنغالية، التي كانت قد وقفت بشدة إلى جانب رئيس الجمهورية ماكي سال خلال انتخابه عام 2012، لكنها انفصلت عن معسكره أمس.

وكتبت إياني ثيام على "فيسبوك": "أعتبر أن ما تم (تأجيل الانتخابات الرئاسية) هو انتهاك صارخ لميثاقنا الأساسي... يا لها من خسارة!".

ويرصد التقرير أيضا مواقف نواب في البرلمان محسوبين على المعسكر الرئاسي، حيث صوّت أحد أعضاء البرلمان، مساء الإثنين، ضد مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو البرلماني من الائتلاف الحاكم، بنو بوك ياكار.