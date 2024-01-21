"أفعى البحر" و"نيران التنين".. جديد القوات الجوية البريطانية

أشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تعمل على تطوير صواريخ أكثر فتكًا، وقادرة على التعامل مع التهديدات الأكثر تعقيدًا في المستقبل؛ للدخول في العمل ضمن منظومة الدفاع الجوي، أطلقت عليها اسم "أفعى البحر" Sea Viper، العاملة في البحر الأحمر.

وبحسب التقرير، ستساعد الصواريخ المطورة، وهي بقيمة 405 ملايين جنيه إسترليني، بتتبع واستهداف وتدمير مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية على بعد أكثر من 70 ميلاً.