انهيار أجزاء من جسر "كي" في بالتيمور الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أجزاء من جسر كي في بالتيمور بولاية ماريلاند انهارت وسط احتمالات بسقوط عمال في النهر بعد تقارير إعلامية عن اصطدام سفينة شحن بالجسر، بحسب "رويترز".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد.

وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس: "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجارٍ إعادة توجيه حركة المرور".