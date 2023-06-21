رصد "أصوات" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة

أكد خفر السواحل الأمريكيون، اليوم الأربعاء، أن جهاز سونار رصد "أصواتًا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية، التي فقِدت قبل يومين قرب حطام سفينة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأورد خفر السواحل في حسابهم على "تويتر" أن طائرة "بي 3" كندية رصدت أصواتًا (عبارة عن طرقات) تحت الماء في منطقة البحث.

ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصّي مصدر الأصوات، مضيفين أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".

وأمس الثلاثاء، حذّر متحدّث باسم خفر السواحل الأمريكي من أنّ كميّة الأكسجين المتبقّية على متن الغواصة تكفي ركّابها الخمسة لمدةٍ أقلّ من يومين.

وركاب الغواصة المفقودة "تيتان" هم: رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ (58 عامًا)، ونائب رئيس مجموعة "إنغرو" رجل الأعمال الباكستاني البارز شاهزاده داود (48 عامًا) ونجله سليمان (19 عامًا)، إضافة إلى الغوّاص المخضرم والخبير في حطام "تايتانيك" بول-هنري نارجيوليه، أما الخامس فمن المرجح أنه قائد الغواصة، رئيس شركة "أوشن غيت إكسبديشنز" الأمريكي ستوكتون راش.

والغواصة التي يطلق عليها "تيتان"، مخصصة في الرحلات إلى حطام "تيتانيك"، إذ تبلغ قيمة التذكرة للحصول على مقعد فيها 250 ألف دولار، بحسب موقعها الإلكتروني.