روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إن الجيش "حرّر قرية أرخانغليسكي" في منطقة دونيتسك.

وذكرت أن القوات الروسية تتقدم أيضا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، بعد أن صدت هجومين مضادين شنتهما قوات أوكرانية، بحسب وكالة "رويترز".

والقرية الصغيرة الواقعة على خط الجبهة، قريبة من قرى أخرى سبق أن أعلنت روسيا السيطرة عليها في مايو/أيار.