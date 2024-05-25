روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا
نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إن الجيش "حرّر قرية أرخانغليسكي" في منطقة دونيتسك.
وذكرت أن القوات الروسية تتقدم أيضا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، بعد أن صدت هجومين مضادين شنتهما قوات أوكرانية، بحسب وكالة "رويترز".
والقرية الصغيرة الواقعة على خط الجبهة، قريبة من قرى أخرى سبق أن أعلنت روسيا السيطرة عليها في مايو/أيار.
بدورها قالت الشرطة الأوكرانية، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بجروح في الهجمات الروسية على دونيتسك، حيث سُجل أكثر من 1800 ضربة في اليوم السابق، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وشنت روسيا هجوماً برياً عبر الحدود على منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد في 10مايو/أيار رأت فيه أوكرانيا محاولة لإجبارها على نقل جنودها من الجبهة الشرقية.
وأعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، أن قواته "منعت" روسيا من إحراز مزيد من التقدم في منطقة خاركيف، وشنت هجوما مضادا، لكن موسكو تكثف هجومها على مناطق أخرى من الجبهة.