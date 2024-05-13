زعيم المعارضة التشادية ماسرا يطعن بنتائج انتخابات الرئاسة

قدم زعيم المعارضة التشادية سوكسيه ماسرا طعنا قانونيا للمجلس الدستوري على النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من مايو/ أيار، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات يوم الخميس، فوز الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي بالانتخابات بنسبة 61.3 بالمئة من الأصوات، وفقا لنتائج أولية، في حين جاء ماسرا في المركز الثاني بفارق كبير بنسبة 18.53 بالمئة من الأصوات.

ولكن ماسرا، الذي يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، كان قد أعلن بالفعل قبل ذلك فوزه، قائلا إن هناك مخططا لتزوير الانتخابات.