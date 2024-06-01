فرنسا تلغي مشاركة إسرائيل في أحد أكبر معارض الأسلحة بأوروبا

قالت الشركة المنظمة لمعرض "يوروساتوري"؛ وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، الجمعة، إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض، المقرر في 17 حزيران/يونيو بالقرب من باريس.

وأضافت شركة "كوج إيفنتس"، لوكالة فرانس برس، أنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة، التي يُنظم العرض برعايتها، أسباب هذا القرار على الفور، علما أنه يأتي بعد أيام قليلة على قصف للجيش الإسرائيلي أوقع عشرات القتلى في مأوى للنازحين في رفح، وأثار غضبًا دوليًا، ودفع إلى تنظيم العديد من التظاهرات في فرنسا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وسُجل أكثر بقليل من 2000 شركة في المعرض، وكان متوقعا حضور 74 شركة إسرائيلية، وفق المنظمين.