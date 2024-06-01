فرنسا تلغي مشاركة إسرائيل في أحد أكبر معارض الأسلحة بأوروبا
قالت الشركة المنظمة لمعرض "يوروساتوري"؛ وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، الجمعة، إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض، المقرر في 17 حزيران/يونيو بالقرب من باريس.
وأضافت شركة "كوج إيفنتس"، لوكالة فرانس برس، أنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، من دون مزيد من التفاصيل.
ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة، التي يُنظم العرض برعايتها، أسباب هذا القرار على الفور، علما أنه يأتي بعد أيام قليلة على قصف للجيش الإسرائيلي أوقع عشرات القتلى في مأوى للنازحين في رفح، وأثار غضبًا دوليًا، ودفع إلى تنظيم العديد من التظاهرات في فرنسا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وسُجل أكثر بقليل من 2000 شركة في المعرض، وكان متوقعا حضور 74 شركة إسرائيلية، وفق المنظمين.
ردود فعل إسرائيلية
وطلب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، من فرنسا أن "تعود" عن قرارها إلغاء مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض الدفاعي.
وكتب غانتس، على منصة إكس، "تحدثت إلى رئيس الوزراء" الفرنسي غابرييل أتال، و"شدّدت على أنّ هذا القرار سيكافئ الإرهاب في نهاية المطاف، وطلبت من فرنسا العودة عن هذا المنع".
كما طلب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، مساء الجمعة، من باريس العودة عن هذا القرار، متحدثاً عن "خطأ مزدوج، سياسي ودبلوماسي".
وقُتل أكثر من 36224 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، منذ بدء عمليات القصف والتوغل البري التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
واندلعت الحرب رداً على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل 1189 شخصا، غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومن بين 252 شخصًا خُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 121 محتجزين في قطاع غزة.