وكالة إيرانية: وزير خارجية السودان يزور طهران

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، أن وزير خارجية السودان علي الصادق علي، سيصل إلى العاصمة طهران يوم غدٍ الإثنين.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى إلى طهران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت قرابة 8 سنوات.

وأضافت الوكالة أن "وزير خارجية السودان سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كما سيجتمع مع كبار المسؤولين في طهران".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت إيران والسودان، في بيان مشترك، أنهما ستستأنفان علاقاتهما السياسية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في البيان المشترك، إن "جمهورية إيران وجمهورية السودان، وعقب الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، قرَّرتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح البلدين".