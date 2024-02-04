وكالة إيرانية: وزير خارجية السودان يزور طهران
كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، أن وزير خارجية السودان علي الصادق علي، سيصل إلى العاصمة طهران يوم غدٍ الإثنين.
وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى إلى طهران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت قرابة 8 سنوات.
وأضافت الوكالة أن "وزير خارجية السودان سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كما سيجتمع مع كبار المسؤولين في طهران".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت إيران والسودان، في بيان مشترك، أنهما ستستأنفان علاقاتهما السياسية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في البيان المشترك، إن "جمهورية إيران وجمهورية السودان، وعقب الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، قرَّرتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح البلدين".
وكان وزيرا خارجية إيران والسودان قد التقيا في باكو، مطلع أيلول/تموز العام 2023.
وفي يناير/ كانون الأول العام 2016، خلال حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989-2019)، قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران، ردًا على اقتحام محتجين لسفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد (شرق)، بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع مدانين آخرين بتهم منها الإرهاب.
واستأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق بوساطة الصين أُبرم، في 10 مارس/ آذار العام 2023، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.