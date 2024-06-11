إيران.. المرشح الإصلاحي بزشكيان تحت سهام التيار المتشدد

ووصفت صحيفة "آرمان أمروز" مجيء بزشكيان بـ"النهضة الاجتماعية من أجل إيران"، وأشارت إلى الهجمات المكثفة التي يشنها التيار الأصولي هذه الأيام، حيث يتهمه بالتخطيط للفتنة والفوضى، كما يتهمه بدعم الاحتجاجات عام 2021.

من جهتها، صحيفة "سياست روز" الأصولية دعت التيار الأصولي، الذي تطلق عليه مسمى "التيار الثوري"، إلى ضرورة الحيطة والحذر في التعامل مع الإصلاحيين، الذين ظهروا هذه المرة أكثر تكاتفا وانسجاما في دعم مسعود بزشكيان.

ولفتت الصحيفة إلى دهشة أنصار علي لاريجاني، الذي أقصاه مجلس صيانة الدستور، وقالت إن جميع هؤلاء المستبعدين وأنصارهم سوف يقدمون الدعم لبزشكيان؛ لأنه سيكون في مقابل الأطراف التي يتهم مجلسُ صيانة الدستور بموالاتها.