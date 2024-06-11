إيران.. المرشح الإصلاحي بزشكيان تحت سهام التيار المتشدد
قال تقرير إخباري، إن المتشددين في إيران يشنون حملة على المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية المبكرة مسعود بزشكيان.
وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" في استعراض للصحف الإيرانية أن الحملة تتهم الإصلاحيين بـ"التخطيط للفتنة والفوضى" كما حدث في انتخابات عام 2009.
وأشار الموقع إلى أن "هجمات المتشددين والأصوليين عموما تأتي نتيجة الاحتفاء الكبير من قبل التيار الإصلاحي بتزكية مرشحهم مسعود بزشكيان، والادعاء بأنه سيكون الفائز بهذه الانتخابات دون شك أو ريب، وذلك نتيجة قوة بزشكيان وضعف منافسيه من التيار الأصولي، أمثال سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف".
ووصفت صحيفة "آرمان أمروز" مجيء بزشكيان بـ"النهضة الاجتماعية من أجل إيران"، وأشارت إلى الهجمات المكثفة التي يشنها التيار الأصولي هذه الأيام، حيث يتهمه بالتخطيط للفتنة والفوضى، كما يتهمه بدعم الاحتجاجات عام 2021.
من جهتها، صحيفة "سياست روز" الأصولية دعت التيار الأصولي، الذي تطلق عليه مسمى "التيار الثوري"، إلى ضرورة الحيطة والحذر في التعامل مع الإصلاحيين، الذين ظهروا هذه المرة أكثر تكاتفا وانسجاما في دعم مسعود بزشكيان.
ولفتت الصحيفة إلى دهشة أنصار علي لاريجاني، الذي أقصاه مجلس صيانة الدستور، وقالت إن جميع هؤلاء المستبعدين وأنصارهم سوف يقدمون الدعم لبزشكيان؛ لأنه سيكون في مقابل الأطراف التي يتهم مجلسُ صيانة الدستور بموالاتها.
وكان لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، قد انتقد مجلس صيانة الدستور، واتهمه بأنه يعمل بلا معايير وبعيد عن الشفافية والوضوح في سياساته وقراراته.
في ذات السياق، نقل الموقع عن صحيفة "آرمان ملي" قولها إن نتائج استطلاع الرأي التي تنتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تقدما لصالح المرشح مسعود بزشكيان على حساب المرشحين الآخرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا بطبيعة الحال لا يعني أن فوز بزشكيان بات مؤكدا، وإنما يعتمد الأمر على مواقف بزشكيان من الأسئلة المحورية التي يجب عليه الإجابة عليها في المناظرات التلفزيونية في الأيام القليلة القادمة، وعلى رأسها موقفه من السياسة الخارجية لإيران".