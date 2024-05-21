الصين تهاجم رئيس تايوان: أفعاله "قبيحة ومشينة"

وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ-تي، بأن أفعاله "مشينة"، وذلك في تصعيد خطابي من بكين بعد يوم واحد فقط من توليه منصبه.

وترى الصين التي تدعي أن تايوان تابعة لها أن لاي "انفصالي"، ورفضت عروضه لإجراء محادثات.

وتجنبت الحكومة الصينية عموما ذكر اسم الرئيس الجديد منذ فوزه بالانتخابات في يناير/ كانون الثاني، وذلك على عكس ما حدث في الفترة التي سبقت التصويت حينما كانت تندد به بالاسم على نحو مستمر وتقول إن الانتخابات تنطوي على اختيار بين الحرب والسلام، بحسب "رويترز".