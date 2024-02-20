رئيس البرازيل يرفض سحب تعليقات شبهت إسرائيل بالنازية

ذكرت مصادر مطلعة، الاثنين، إن البرازيل لا تنوي سحب تعليقات رئيسها لويس إيناسيو دا سيلفا التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاملة هتلر لليهود.

وأفادت المصادر بأن لولا وجّه بعدم سحب التعليقات أو تقديم أي إجابات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأثارت هذه التعليقات خلافاً دبلوماسياً بين البلدين استدعت البرازيل على إثره سفيرها لدى إسرائيل التي وجه مسؤولوها استدعاء رسمياً له بعد تصريحات لولا يوم السبت.

وقال لولا للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا: "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود".

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق، أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصاً غير مرغوب فيه" في إسرائيل إلى أن يتراجع عن تعليقاته.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل: "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم خطير معاد للسامية. باسمي وباسم مواطني إسرائيل - فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع".

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها ستستدعي سفير إسرائيل لدى البرازيل دانيال زونشايني لاجتماع في ريو دي جانيرو حيث يحضر الوزير ماورو فييرا اجتماعاً لدول مجموعة العشرين.