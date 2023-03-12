صحف عالمية: الاتفاق السعودي الإيراني إحياء لـ"الدبلوماسية البناءة".. ورئيسة تايوان تستعد لزيارة أمريكا

لا تزال تداعيات الاتفاق "التاريخي" بين المملكة العربية السعودية وإيران بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية، تتصدر عناوين الصحف العالمية لليوم الثاني على التوالي، وسط تقارير تصف الصفقة بأنها "تثمن الدبلوماسية وتعزز دور الحوار البناء" بين الدول.

كما سلطت الصحف الصادرة صباح الأحد، الضوء على رحلة مزمعة ستقوم بها رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة أواخر مارس الجاري، حيث من المقرر أن تلتقي مع رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، في زيارة وصفت بأنها تأتي "تجنباً" لغضب الصين.

وفي ألمانيا، ناقشت الصحف تقاريراً من هناك تكشف عن غضب عارم لدى الألمان بسبب قوانين السلاح "الهشة" في البلاد، وذلك في خضم حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 7 أشخاص أواخر الأسبوع الماضي.

دبلوماسية جديدة بالمنطقة.. وتهميش أمريكا

استمراراً لتداعيات الاتفاق "التاريخي" لإعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تحليل إخباري لها، أن الصفقة التي تمت بوساطة صينية، الجمعة، "تبث روحاً جديدة" للدبلوماسية في المنطقة وتثمن دور الحوار البناء بين دول الجوار بدلاً من الصراع والمواجهة.

كما رأت أن الاتفاق يشير إلى إعادة ترتيب التحالفات في المنطقة "مؤقتاً"، مع ترك واشنطن على الهامش. وأشادت "نيويورك تايمز" بالصفقة، قائلة إنه على الرغم من أنها تتحدى النفوذ الأمريكي، إلا أنه "أخيرًا، هناك اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ليس بين إسرائيل والعرب، بل بين السعودية وإيران، ولكن بوساطة صينية".

وقالت الصحيفة: "الأمريكيون، الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، يجدون أنفسهم الآن على الهامش خلال لحظة تغير كبير". وأضافت: "الصينيون، الذين لعبوا لسنوات دورًا ثانويًا فقط، حولوا أنفسهم فجأة إلى لاعب قوي جديد.. والإسرائيليون يتساءلون الآن أين يتركهم ذلك الاتفاق؟".