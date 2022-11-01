عشية الانتخابات.. إسرائيل ترفع حالة التأهب خشية عمليات لـ"عرين الأسود"

كشفت تقارير عبرية عن وجود تحذيرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من نية مجموعة "عرين الأسود" تنفيذ عمليات خططت لها في يوم الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء.

وقالت القناة "13" العبرية إنه "تم رفع حالة التأهب القصوى في المنظومة الأمنية خشية وقوع عمليات خلال الانتخابات، حيث لا تزال هناك تحذيرات من عمليات مخطط لها بشكل رئيسي من قبل عناصر تنتمي لعرين الأسود".

وأكدت القناة العبرية أنه على الرغم من الانفصال الذي حصل داخل مجموعة عرين الأسود وتسليم أنفسهم للسلطة الفلسطينية والتي أثارت التفاؤل في إسرائيل، لكن لا تزال هناك تحذيرات من هجمات قادمة بشكل رئيسي من قبل أفراد المجموعة المسلحة الذين لم يسلموا أنفسهم.

ووفق القناة العبرية، تخشى المؤسسة الأمنية من أن نفس العناصر المسلحة سيحاولون تنفيذ هجوم خلال يوم الانتخابات الإسرائيلية، وربما في الأيام التي تليها.

وأوضحت القناة أن المؤسسة الأمنية تقدر أن التهديدات الفردية من المجموعة المسلحة الفلسطينية قد تؤذي الإسرائيليين، كما تخشى إسرائيل من هجمات مماثلة ينفذها الفلسطينيون.

وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية للقناة "12" العبرية إن "احتمال قيام المنظمات والمسلحين الفلسطينيين بتنفيذ عمليات يوم الانتخابات المقررة الثلاثاء عال جداً، ولهذا السبب تم رفع حالة التأهب في المؤسسة الأمنية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "تقرر نشر أكثر من 18 ألف شرطي وحارس أمن إسرائيلي في جميع المدن الإسرائيلية والمختلطة يوم الانتخابات".

وأوضح المسؤول أن "بعض ضباط الشرطة الإسرائيلية سيؤمنون مراكز الاقتراع ويحاولون منع الاضطرابات ومحاولات تزوير الأصوات".

وأضاف: "المهمة الرئيسية لضباط الشرطة الإسرائيلية هي منع الإرهاب وإحباطه، بعد ورود عدد كبير من التنبيهات والتي تشكل خطراً حقيقياً بنية الفلسطينيين تعطيل الانتخابات".

وتأتي حالة تأهب المؤسسة الأمنية بعد قرار القيادة السياسية الإسرائيلية، بعد تقييم للأوضاع، فرض إغلاق مشدد وشامل على الضفة الغربية، إلى جانب إغلاق المعابر في قطاع غزة يوم الانتخابات الإسرائيلية.