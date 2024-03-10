من هم "الحريديم" و لماذا يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي؟



أثارت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) إسحق يوسف، التي تحذر من اتخاذ قرار بتطبيق التجنيد الإجباري على الشباب الحريديم، مخاوف من تصعيد مرتقب من قبل هذه الطائفة الدينية المتشددة.

وقال يوسف، إن اتخاذ مثل هذا القرار يجبرنا على الخروج من البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد من جهته أن القرار في حال تطبيقه سيجند 66 ألف شاب من الحريديم وهو ما يكفي لتشكيل 105 كتائب عسكرية جديدة في الجيش وهي مهمة للغاية لضمان أمن إسرائيل.

ولطالما كان ملف الحريديم، مثيرًا للجدل في إسرائيل، إذ تقتنع هذه الطائفة بأنها مسخرة للعبادة وتعلم ودراسة التوراة، فلا وقت لها لأن تعمل شيئًا آخر أو دخول الخدمة العسكرية.