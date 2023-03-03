قبل أيام من إعلان مرشحها لمنافسة أردوغان.. الخلافات تهز المعارضة التركية

آخر المواقف التي تشي بانقسام التحالف المعارض؛ صدرت، اليوم الجمعة، من زعيمة حزب "الخير" القومي ميرال أكشينار، التي أعلنت أن تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب، من بينها حزبها "لم يعد يعكس الإرادة الوطنية"، في إشارة على ما يبدو لقرب انفراط عقد هذا التكتل السياسي، وهو على بعد خطوة من موعد الحسم.

غير أن تلويح أكشينار بانسحاب حزبها لديه ما يبرره، إذ إن تحالف المعارضة التركية رفض ترشيح شخصيتين اقترح "حزب الخير" الدفع بهما لخوض الانتخابات الرئاسية، أبرزهما عمدة إسطنبول أكرم إمام أغلو، الذي كان ينظر إليه منذ إنهائه هيمنة "العدالة والتنمية" على بلدية إسطنبول باعتباره مرشحًا "فوق العادة" وصاحب حظوظ وافرة لفرض منافسة حقيقية مع أرودغان في الاستحقاق الرئاسي المنتظر.

هذا الامتعاض عبرت عنه أكشينار في مؤتمر صحفي، مؤكدة أن الأحزاب الخمسة الأخرى "لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة".