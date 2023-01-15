الصين تعيّن مسؤولا أمنيا متشددا رئيسا لمكتب الارتباط في هونغ كونغ

عيّنت بكين رئيس جهاز الأمن القومي في هونغ كونغ في منصب أرفع، ممثلا للصين في المدينة، وفق الإعلام الرسمي، وذلك في إطار مساعيها لإحكام قبضتها منذ الاحتجاجات المطالبة بتعزيز الديمقراطية في العام 2019.

وعيّن مجلس الدولة المسؤول الأمني المتشدد تشينغ يان شيونغ، الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، رئيسًا لمكتب ارتباط الحكومة المركزية في هونغ كونغ بمفعول فوري، بدلا من لويو هوينينغ.

ويتوّلى تشينغ رئاسة جهاز الأمن القومي في هونغ كونغ منذ إنشائه في العام 2020، حين فرضت بكين قانون الأمن القومي الصارم في المدينة إثر احتجاجات ضخمة غالبا ما تخلّلتها أعمال عنف.

وفي ولاية تشينغ على رأس الجهاز طُبّق قانون الأمن القومي، الذي يستخدم مذّاك لملاحقة عشرات النشطاء.