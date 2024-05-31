فرنسا.. إحباط مخطط اعتداء ضد مباراة أولمبية
أحبطت أجهزة الاستخبارات الفرنسية مخطط اعتداء مستوحى من هجمات المتطرفين في سانت إتيان بشرق وسط فرنسا، كان يستهدف مباراة لكرة القدم ضمن دورة أولمبياد باريس 2024 واعتقلت مواطنا شيشانيا، على ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة.
وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "في 22 أيار/مايو 2024، قامت المديرية العامة للأمن الداخلي في سانت إتيان (مقاطعة لوار) بتوقيف مواطن شيشاني في الـ18 من العمر يشتبه بأنه كان يعتزم تنفيذ اعتداء من وحي إسلامي على الأراضي الوطنية".
وأشارت إلى أنه "أول اعتداء يتم إحباطه ضد دورة أولمبياد" باريس، التي تنظم بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس، والثالث منذ مطلع العام.
وفي ما يتعلق بالشاب الشيشاني الموقوف، ذكرت الوزارة أن "العناصر الأولية تظهر أنه كان يعد بشكل نشط اعتداء على ملعب جوفروا غيشار (سانت إتيان) بمناسبة مباريات كرة القدم التي ستجري فيه".
وأشار البيان إلى أنه كان "يود مهاجمة مشاهدين، وكذلك قوات حفظ النظام، والموت شهيدا".