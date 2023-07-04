بعد هجوم بطائرات مسيرة.. استئناف الحركة بمطار "فنوكوفو" في موسكو

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا أن مطار "فنوكوفو" بالعاصمة الروسية موسكو استأنف عملياته، وذلك بعد تعرّض المدينة لهجوم بطائرات مسيَّرة.

وقُيدت عمليات الهبوط والإقلاع في المطار صباح اليوم الثلاثاء "لأسباب فنية خارجة عن سيطرة المطار".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط 5 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق موسكو، دون وقوع أضرار.

وقالت الوزارة في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 مسيّرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة".

وأكدت أيضا "تدمير مسيرة أخرى بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو".

ولفت البيان إلى أن "هجوم كييف" لم يوقع أي إصابات بالأرواح أو أضرار مادية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية مدنية تشمل مطارًا، مضيفة أن هذا يرقى إلى درجة "عمل إرهابي"، وفقا لوكالة رويترز.

وكتبت زاخاروفا، في منشور على تطبيق "تيليغرام": "محاولة النظام في كييف مهاجمة منطقة بها بنية تحتية مدنية تشمل مطارًا، يستقبل بالتبعية أيضًا رحلات خارجية، هو عمل إرهابي آخر".

وكان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اتهم أوكرانيا بشن هجوم آخر بطائرات مسيَّرة على موسكو ومحيطها، مضيفًا أن "روسيا تصدَّت له".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر روسي، قوله: "وفقًا للمعلومات المبدئية، اتجهت بضع طائرات مسيَّرة نحو موسكو في أوقات مختلفة".